ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية: مش ذنبي إني شكلى قبيح.. فيديو لايف

وأضاف الشاب أحمد عمر، أنه توجه يوم الثلاثاء الماضى للتقديم فى كلية التربية الرياضية، وتم تحديد موعد له يوم الخميس الماضى، وجلس لمدة ساعتين فى انتظار الاختبارات وجلس مع مسئول مجموعته وتم قياس الطول والوزن وكان مناسب تماماً، وكانوا يتوافدون 6 شباب على 2 دكاترة بالكلية، وتم عمل الاختبارات اللازمة لهم، وأحد الأطباء نظر له بشكل غريب، وطلب الحديث معه وأبلغه أنه يعانى من حالة طبية من الصغر وملتزم فى العلاج، وقال له أحد الدكاترة "إلبس هدومك وروح".

وكان قد رصد "اليوم سابع" واقعة التنمر ضد أحمد، الذي أراد أن يدخل اختبارات كلية التربية الرياضية، التى يتمنى أن يلتحق بها، ولكنه وبحسب روايته، وجد تنمرا وعنصرية ضده بسبب شكله، حيث يعانى الشاب أحمد عمر من مشكلة فى الشفاة، تطلبت عملية جراحية، وعملية أخرى خلال الفترة المقبلة، ليعود كما كان طبيعيا، ولكن هذا الأمر أثر على شكله، وهو ما جعل الشخص الذى يقوم بالاختبارات، يطرده، ويرفض إكماله للاختبارات.

الشاب أحمد عمر، كتب بوست عبر حسابه على "فيس بوك"، بدأه بكلمة "أنا قبيح"، ولكن سرعان ما انتشر البوست الذى يروى فيه تفاصيل الواقعة بشكل كبير على "السوشيال ميديا"، ليجد أحمد كل الدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد "فيس بوك"، فى أقل من 17 ساعة فقط.