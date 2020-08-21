صور.. حملات مكثفة لإزالة إشغالات ميدان مصر ومحرم بك وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، على مدار يومين، حملات مكثفة لفرض الانضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات واللافتات المخالفة بمنطقة محرم بك وباب شرق، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة الإشغالات، التعديات، واللافتات المخالفة بنطاق الأحياء.

وأشار حى وسط فى بيان له، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لفرض الانضباط والتصدى لظاهرة الإشغالات واللافتات المخالفة بمنطقة محرم بك وباب شرق، شوارع، طريق الجيش، محرم بك، طريق الحرية، ودينوقراط، وذلك بناء على توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وتم خلالها ضبط عدد 16 حالة من حالات الإشغالات المتنوعة لفتح الشوارع أمام المارة والمرور، كما تم رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة .

من جهة أخرى وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وبمشاركة شرطة المرافق والجهات المعنية، قامت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بميدان محطة وامام مستشفى احمد ماهر، وتم خلال الحملة، رفع وازالة الاشغالات ، التعديات، وفروشات الباعة الجائلين، ورفع الاكشاك والفروشات المخالفة وضبط عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها، رفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والاقفاص والهالك .

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.