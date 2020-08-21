اليوم السابع
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الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:14 م
خالد صلاح
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صور.. إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:54 م
صور.. إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت مديرية أمن الأقصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين العامة بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك تحت إشراف رجال إدارة مرور الأقصر وشرطة المرافق بمدينة أرمنت ومرافق، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء عصام ياسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بمواصلة حملات الإشغالات بمدن المحافظة المختلفة لتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بالشوارع الرئيسية.

وأسفرت جهود تلك الحملة التى شاركت فيها شرطة المرافق وإدارة المرور وإدارة مرافق مجلس مدينة أرمنت، عن رفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة، وتم ضبط حركة سير المركبات وسيارات الأجرة ومركبات التوكتوك، ورفع كميات كبيرة من الإشغالات، كما تم ضبط الحركة المرورية، وقاد فعاليات الحملة كل من النقيب محمد فتحى رئيس شرطة مرافق إسنا، ورافقه أمناء الشرطة احمد عبدالدايم ومصور بطرس، ومن مرافق أرمنت عبد الناصر حمايد رئيس مرافق أرمنت وعاونه محمد سيد محمد، ومن إدارة المرور شارك فى الحملة كل من العميد حاتم حمدون مدير مرور الأقصر.

وكانت قد شنت مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الأثنين، حملة اليوم الواحد بشوارع المدينة ، لضبط التجار المخالفين وفرض الرقابة المرورية والتموينية، وفض الباعة الجائلين، برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ومحمد سيد سليمان، رئيس المدينة، ومن جانبه قال، محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 205 مخالفة متنوعة بشارع أحمد عرابي  والشوارع المجاورة له، تنوعت ما بين مخالفات إشغال طريق ومخالفات تموينية ومخالفات مرورية، وإدارة منشأت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية،وفض الباعه الجائلين، لافتاً إلى رفع إشغالات الطرق بناءً علي تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (1)
إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (1)

 

إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (2)
إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (2)

 

إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (3)
إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (3)

 

إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (4)
إزالة ورفع إشغالات فى الشوارع لتنظيم حركة المرور بمدينة أرمنت (4)

 


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