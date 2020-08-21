اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صلاة الجمعة 28 أغسطس بلا أذان نوازل وموضوع الخطبة "الأمل حياة"

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:17 م
صلاة الجمعة 28 أغسطس بلا أذان نوازل وموضوع الخطبة "الأمل حياة" صلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلاة الجمعة في مصر 28 أغسطس الجارى، حددت وزارة الأوقاف موضوعها حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة صلاة الجمعة المقبلة تحت عنوان: (الأمل حياة)، وينقلها التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية من مسجد محمد على بالقاهرة.

صلاة الجمعة اليوم نقلتها وزارة الأوقاف من مسجد النور فى العباسية، حيث نقلت صلاة الجمعة والتي كانت تحت عنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وخطب الجمعة الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان.

صلاة الجمعة من مسجد النور اليوم
صلاة الجمعة من مسجد النور اليوم

 

صلاة الجمعة المقبلة 28 أغسطس لن تشهد أذان النوازل، حيث أذنت مساجد مصر اليوم صلاة الجمعة بأذان النوازل وهو آخر أذان نوازل، فمن المقرر أن تؤذن مساجد مصر صلاة الجمعة المقبل بالصيغة الطبيعية للأذان بدلا من صيغة أذان النوازل، حيث ستفتح المساجد الكبرى والجامعة أبوابها للمصلين لأداء صلاة الجمعة وفقا لقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

صلاة الجمعة
 

وبدأت وزارة الأوقاف استعداداتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبل، حيث وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 

وأكدت الوزارة على أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتى كان من بينها عودة فتح المساجد لصلاة الجمعة بدءًا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف.


صلاة الجمعة

صلاه الجمعه

صلاة الجمعة في مصر

موعد صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا".. المساجد تؤذن آخر أذان نوازل لصلاة الجمعة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:00 م

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور فقط بعدد محدود من المصلين

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:00 ص

6 آلاف مسجد تفتح أبوابها لصلاة الجمعة بعد القادمة في الشرقية بإجراءات وقائية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:00 ص

وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة فأل حسن ونسأل الله أن تكون بداية لرفع البلاء

الخميس، 20 أغسطس 2020 10:53 م

آخر جمعة بلا مصلين.. الأوقاف تنقل الصلاة من مسجد النور بالعباسية بعدد محدود.. وتبدأ الاستعدادات لعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بدءا من 28أغسطس.. وتؤكد: زمن الخطبة فى حدود 10 دقائق.. وإغلاق الجوامع بعد الصلاة

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة