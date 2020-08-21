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زوجة مريض السمنة لـ"اليوم السابع": الرئيس أنقذنا وزوجى فى الطريق للمستشفى

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:40 م
زوجة مريض السمنة لـ"اليوم السابع": الرئيس أنقذنا وزوجى فى الطريق للمستشفى المريض وزوجته
الغربية محمد طارق - مصطفى عادل

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وجهت أية مصطفى زوجة مريض السمنة المفرطة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعلاج زوجها وإجراء جراحة له على نفقة الدولة ونقلة إلى مستشفى دار الشفا بالقاهرة وتعيين زوجته رائده ريفيه بالغربية.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الرئيس أمر بعلاج زوجى محمود سمير بعدما كان يعانى من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران .

واشارت إلى أنها فوجئت باتصالا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومستشارين الوزيرة، ابلغوها بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقة الدولة وتوفير كافة إحتياجاته، وكذلك تعيينها رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن بعد الاتصال من مكتب الوزيرة بساعة واحدة فوجئوا بسيارة الإسعاف المجهزة أمام منزلهم، وفى الطريق حاليا إلى القاهرة، مضيفة أنها ستكون مرافقة له خلال تلك الفترة.

 

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