زعيمة المعارضة في روسيا البيضاء: سأعود للبلاد عندما يصبح ذلك آمنا

رويترز

قالت السياسية المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الجمعة، إنها ستعود لروسيا البيضاء عندما تستشعر أنه لا خطر من العودة لبلادها التي فرت منها إلى ليتوانيا بسبب حملة أمنية تلت انتخابات متنازعا على نتائجها.

وأضافت تيخانوفسكايا في مؤتمر صحفي في ليتوانيا، وفقًا لما نشرته رويترز، إن شعب روسيا البيضاء يريد إجراء انتخابات جديدة حرة ونزيهة.

وأكدت في أول مؤتمر صحفي لها منذ فرت الأسبوع الماضي أن روسيا لم تتواصل مع حملتها الانتخابية.

وقادت تيخانوفسكايا أكبر تحد لحكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى الرئاسة منذ 26 عاما.

واندلعت احتجاجات حاشدة ضد لوكاشينكو متهمة إياه بتزوير الانتخابات.

وحذرت روسيا الغرب من مغبة التدخل في شؤون روسيا البيضاء لكنها عرضت في ذات الوقت مساعدة عسكرية على مينسك.