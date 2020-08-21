رسالة ماجستير بجامعة حلوان حول جهود التضامن ببرنامج حماية الأطفال بلا مأوى

استضافت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان رسالة ماجستير جديدة حول جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى، وجاءت الرسالة تحت عنوان "متطلبات التسويق المجتمعى لبرامج العمل مع جماعات الاطفال بلامأوي" للباحثة سوسن خالد، وتحت إشراف د.صفاء خضير أستاذ خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ود.نهاد محرم مدرس خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وتناولت الدراسة رصد وتحليل لمؤسسات رعاية الاطفال بلامأوى والتى طورتها الوزارة وعددها 6 مؤسسات وهى مؤسسة دور التربية بالجيزة ومؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية للبنين ومؤسسة القاصرات حيث اصبحت بيوت امنة تقدم الرعاية والحماية للاطفال بلامأوى.

ونفذت الوزارة برنامج تدريبى متكامل لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وذلك لتطبيق سياسة الحماية ، كما تم استحداث نظم كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات لتعزيز نظم التقييم والمتابعة ، وجارى عمل برلمان للطفل ومشاركتهم فى اتخاذ القرار.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، تنفذ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 13 محافظة هى الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه.