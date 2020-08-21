دراسة: بروتين مصل اللبن من لبن الأم يمنع عدوى فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أبلغ العديد من العلماء عن آثار عدوى فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة على الحمل وتم اكتشاف الفيروس في لبن الأم. والآن تُظهر دراسة جديدة نُشرت الآن على موقع bioRxiv * في أغسطس ، أن بروتين مصل اللبن في لبن الأم يمنع بكفاءة الإصابة بفيروس كورونا -CoV-2 وكذلك تكاثر الفيروس بعد الدخول.



بروتين مصل اللبن

ويحتوي الحليب على وفرة من المكونات المفيدة مثل البروتينات والمعادن والفيتامينات والمركبات المضادة للميكروبات، كما أنه يعادي نشاط الفيروسات مثل فيروس التهاب الكبد C (HCV) والفيروس المضخم للخلايا البشري (HCMV) وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، كما تمنع مادة اللاكتوفيرين فى الحليب تكاثر فيروس HCV داخل الخلايا.

تهدف الدراسة الحالية إلى فحص نشاط بروتين مصل اللبن في لبن الأم البشري ضد فيروس كورونا، وفيروس البنجول التاجي GX_P2V المرتبط به ارتباطًا وثيقًا.

وجد الباحثون، أن جميع عينات الحليب من متبرعين مختلفين تمنع بكفاءة أكثر من 98 ٪ من العدوى، حيث وجدوا أن منع العدوى بسبب لبن الأم البشري يعتمد على الجرعة للعدوى الفيروسية. بروتينات مصل الحليب من البقر والماعز يمنع -CoV-2 أظهر الباحثون أيضًا، أن بروتين مصل اللبن الموجود في حليب البقر والماعز يثبط الفيروس أيضًا في خلايا فيروس كورونا ، ومع ذلك ، كان لبن الأم منزوع الدسم أكثر فعالية بشكل ملحوظ من بروتين مصل اللبن البقري أو الماعز. أظهر الباحثون أيضًا، أن بروتين مصل اللبن الموجود في حليب البقر والماعز يثبط الفيروس أيضًا في خلايا فيروس كورونا ، ومع ذلك ، كان لبن الأم منزوع الدسم أكثر فعالية بشكل ملحوظ من بروتين مصل اللبن البقري أو الماعز.

أظهرت الدراسة أيضًا أن وجود بروتين مصل اللبن يثبط الارتباط الفيروسي وكذلك عملية دخول الفيروس، ولاحظ الباحثون أيضًا أنه بعد دخول الفيروس ، أدى العلاج بحليب الأم البشري إلى منع التكاثر بكفاءة عالية لكلا الفيروسين.

ولكن يقترح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتوضيح كيفية عمل مصل الحليب فى منع فيروس كورونا