حملة مكبرة لرفع اشغالات الطرق وتوسعة وتمهيد الشوارع بمدينة أبنوب بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين مدينة أبنوب، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشددًا على إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لافتا إنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

كانت رئاسة مركز ومدينة أبنوب، قد شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين أشرف عليها تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب مساعدي رئيس المركز وقسم الاشغالات والرخص وإدارة البيئة وقسم النظافة وبالتعاون مع قوات مركز شرطة أبنوب بقيادة العميد شريف الخربوطلي مأمور المركز.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمدينة ابنوب لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية وإزالة جميع التعديات على جانبي الشوراع باستخدام معدات الحملة الميكانيكية فضلا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع لتسيير الحركة المرورية، لافتا إلى أن الحملة استهدفت مدخل شارع التحرير وموقف أبنوب وأمام الإدارة التعليمية ومدخل شارع التجارة ومحيط مدرسة الناصرية الابتدائية جرى خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات والمحاضر القانونية، لافتا إلى استمرار هذه الحملات لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة لرفع الاشغالات بأبنوب (7)



حملة لرفع الاشغالات بأبنوب (8)



حملة لرفع الاشغالات بأبنوب (9)