جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهريب أدوية ومستحضرات تجميل.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل، وإكسسوارات الهواتف المحمولة والملابس المستعملة، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض بالوردية الأولى ، تم الإشتباه فى مشمول 9 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 480 قطعة اكسسوارات للهواتف المحمولة ، 40 كاب عسكري ، 340 كجم ملابس مستعملة ، 170 علبة لوشن وتفتيح بشرة وكريمات و 172 قطعة أدوات تجميل متنوعة ، وكمية من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها ، وبلغت قيمة الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 556 ألف و 293 جنيه .

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .



















