"تموين الشرقية" تحرر 18 مخالفة نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

شددت إدارة تموين منيا القمح الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة وتم تشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى تحت إشراف على عبد المحسن مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة التموينية كرلس عبد الملك والمفتشين صلاح العيادى وأشرف كمال وسعيد عبدالله وعادل نعمه الله وقد تم تحرير المخالفات الآتية:-

تحرير محضر 2824 جنح ا د ط ضد صاحبه فرش لبيع اللحوم - حيازته وعرضه للبيع لحمة رأس وكبدة منتهى الصلاحية وتم التحفظ على 52 كيلو.

تحرير محضر 2825 جنح ا د ط ضد صاحب فرش لبيع اللحوم - حيازته وعرضه للبيع لحمة رأس وكبدة وكوارع منتهى الصلاحية وتم التحفظ على 38 كيلو .

8 تقارير مخالفة لمخابز انتجت خبز ناقص الوزن المقرر.

شملت صاحب مخبز بلدى -عزبه رشوان -انتاج خبر ناقص الوزن 29 جرام، مخبز بلدى- تلبانه - إنتاج خبز ناقص الوزن 27 جرام، مخبز بلدى تل الضباع إنتاج خبز ناقص الوزن 25 جرام، مخبز بلدى ميت بشارإنتاج خبز ناقص الوزن 22 جرام، مخبز بلدى مينا القمح إنتاج خبز ناقص الوزن 15 جرام، مخبز بلدى تلبانه إنتاج خبز ناقص الوزن 12، مخبز بلدى كفر حسن عكاشه إنتاج خبز ناقص الوزن 15 جرام، تقرير مخالفة ضد ا ل صاحب مخبز بلدى - كفر عمر مصطفى - إنتاج خبز ناقص الوزن 16 جرام.

وكذلك 5 تقارير مخالفة بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات بقرية ميت بشار، ذلك ضد " م . ح " صاحب مخبز بلدى محمد، ضد " ا . ح " صاحب مخبز بلدى احمد، ضد " س . ع " صاحب مخبز بلدى، جراند مخبز بلدى، ضد ت و صاحب مخبز بلدى - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

و 5 تقارير مخالفة عدم نظافة ادوات العجين ضد صاحب مخبز بلدى عدم نظافه ادوات العجين، مخبز بلدى - كفر بشار، صاحب مخبز بلدى -بنى هلال، مخبز بلدى -بندف- عدم إعطاء البون، مخبز بلدى-كفر الطباخين -عدم نظافه ادوات العجين.