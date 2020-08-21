تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة قدمتها الزميلة شروق وجدى، حول انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات المقرر غد السبت.

ويبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدا السبت ،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .