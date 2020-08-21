تعرف على آثار كورونا على السمع والشعر وطرق التعامل

كتبت هند عادل

قال الباحثون بجامعة مانشستر البريطانية إن العديد من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا يمكن أن يواجهوا مجموعة من الآثار الجسدية والعقلية مثل مشاكل السمع المستمرة، وفقدان الشعر والدوخة، واضطرابات المزاج، والقلق، وما إلى ذلك. آثار خبراء الصحة مخاوف من أن مرضى كورونا قد كما يعانون من تلف دائم في القلب والكلى والكبد بسبب الالتهاب وتجلط الدم الذي تسببه العدوى.

ووفقا لتقرير لصحيفة timenownews أفاد باحثون بريطانيون أن المرضى الذين يتعافون من الإصابة بفيروس COVID-19 يعانون من مشاكل سمعية طويلة الأمد وفقا للدراسة المنشورة في المجلة الدولية لعلم السمع.

وأظهرت النتائج أن 13 % من المرضى أفادوا أن سمعهم كان أسوأ ، في حين قال ثمانية مرضى إن سمعهم تدهور ، وقال ثمانية إنهم أصيبوا بطنين الأذن طنين في الأذنين.

قال كيفين مونرو ، الباحث وأستاذ علم السمع في جامعة مانشستر: "نحن نعلم بالفعل أن الفيروسات مثل الحصبة والنكاف والتهاب السحايا يمكن أن تسبب فقدان السمع ، ويمكن لفيروسات كورونا أن تدمر الأعصاب التي تنقل المعلومات من وإلى الدماغ". .

وقال في بيان صحفي بالجامعة "من الممكن نظريًا أن يتسبب فيروس كورونا في مشاكل في أجزاء من الجهاز السمعي بما في ذلك الأذن الوسطى أو قوقعة الأذن".

ووفقًا لمونرو ، فإن حالات مثل الاعتلال العصبي السمعي ، وهي مشكلة سمعية تعمل فيها القوقعة ولكن ينتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ ، قد تجعل من الصعب سماع ضوضاء الخلفية. يرتبط الاعتلال العصبي السمعي أيضًا بمتلازمة Guillain-Barre ، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب ، والتي تم ربطها بـفيروس كورونا .

وبالمثل ، أفاد العديد من أطباء الأمراض الجلدية برؤية مرضى كورونا يعانون من تساقط الشعر ، وخاصة تساقط الشعر الكربي (TE) ، وهو شكل من أشكال تساقط الشعر المؤقت ، بعد شهور من تعافيهم من المرض. يعتقد الأطباء أن تساقط الشعر قد لا يكون سببًا مباشرًا لكورونا ، ولكن قد يكون نتيجة لصدمة للجسم بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض أخرى.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر مثل الاختلالات الهرمونية ، والجينات ، والعمر ، والإجهاد ، والحالات الصحية الأخرى ، والأدوية. تساقط الشعر الكربي ، الذي يمكن أن يتسبب في تساقط الشعر في جميع أنحاء الرأس ، هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا بين مرضى كورونا.

وقالت شيلبي خيتاربال ، طبيبة الأمراض الجلدية في كليفلاند كلينك ، إن الإجهاد الوبائي يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر حتى في المرضى الذين لم يصابوا بـ COVID-19هناك الكثير من الضغوط المرتبطة بالجائحة.

كيفية التعامل مع تساقط الشعر ومشاكل السمع المرتبطة بـ COVID-19.



عادة ما يتعافى المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر الكربي الحاد أو تساقط الشعر المنتشر في غضون 3-6-9 أشهر، في بعض الحالات ، وخاصة بين أولئك الذين يتأخرون في البحث عن العلاج ، يمكن أن يصبح تساقط الشعر مزمنًا (وهو أمر قابل للعلاج أيضًا ولكن قد يستغرق وقتًا أطول) وفي بعض الحالات ، يمكن الكشف عن الاستعداد الوراثي للصلع.