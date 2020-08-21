تشريح جثة مالك "كشك" قتل على يد شقيقين بسبب كلب فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة مالك كشك ببولاق الدكرور، والذى قتل على يد شقيقين بسبب "كلب"، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع المتهمين، وكشف التحريات أن الشقيقين بقتل اعتديا علي المجني عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم، بسبب اقتناء كلب بجراج سيارات مجاور لمحل عمل المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل مالك كشك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع شقيقين يعملان بجراج سيارات، بسبب اقتنائهما كلب وتسببه فى إزعاجه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.