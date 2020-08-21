ترامب: بايدن لم يفعل شىء طوال 47 عاما وحماس الناخبين تجاهه ضعيف

كتب محمد شعلان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات الامريكية جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، واتهمه بأنه من هواة الحديث فقط ولم يقدم شيء للولايات المتحدة طوال عمله السياسي، قائلا: "خلال 47 عامًا ، لم يفعل جو شيئًا مما يتحدث عنه الآن. لن يتغير أبدا ، وهو يطلق مجرد كلمات".



ترامب



ترامب على تويتر

وأكد الرئيس ترامب، أن الحزب الديمقراطي يطالبون بأوراق اقتراع عبر البريد لأن مقياس حماس الناخبين لجو بايدن بطيء هو الأدنى في التاريخ المسجل، قائلا: "هم قلقون من أن قلة قليلة من الناس سيحضرون للتصويت. بدلاً من ذلك ، سيبحثون عن الأشخاص ويجدونهم ، ثم "يحصدون" ويعيدون بطاقات الاقتراع. ليس عدلا".

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده للقانون والنظام والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مكافحة الجريمة، مجددا هجومه على جو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، إنه يؤيد القانون والنظام، مضيفا :"اتخذت إجراءات وتم القبض على أكثر من 1000 مجرم، بما في ذلك 90 قاتلًا، كل ذلك بينما النائم جو بايدن واليسار الراديكالي يبرران العنف والجريمة في مدنهم التي يديرها الديمقراطيون، أريد الأمان والأمن، جو يسمح للجريمة".

على صعيد أخر، في حديثه إلى الصحفيين في ولاية بنسلفانيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جو بايدن سيتحدث في المؤتمر الديمقراطي الليلة لقبول الترشيح الرئاسي رسميًا، وقال ساخرًا: "الليلة ، سيتحدث جو النائم في مؤتمر الديمقراطيين، وأنا متأكد من أنه سيقتلهم".

واتهم ترامب بايدن بالتخلي عن مسقط رأسه في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، قائلاً: "لقد غادر"، "لقد تخلى عن ولاية بنسلفانيا لقد تخلى عن سكرانتون".

وكرر ترامب اعتقاده بأنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية إلا إذا تم "تزويرها، قائلاً: "الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها هي من خلال انتخابات مزورة، أعتقد ذلك حقًا".