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انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل ببنى سويف

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:56 م
انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل ببنى سويف غريق -
بنى سويف هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى ببنى سويف، جثة طفل فى الخامسة عشر من عمره، لقى مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، فى مياه نهر النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، وتم نقلها للوحدة الصحية بالقرية لإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

كانت مديرية أمن بنى سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل يدعى "محمد .ا.إ" 15 سنة، مقيم عزبة السرايا بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، فى مياه النيل بالقرية.

وانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التى أنتقلت لموقع البلاغ، ونجحت فى إنتشال جثة الطفل من مياه النيل وتم نقلها سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى الوحدة الصحية بقرية أشمنت.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللأزم واستصدار تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.


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