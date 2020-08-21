النيابة تطلب التحريات وتستمع للشهود حول غرق مركب "جولدن جيم" بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنيةحول غرق المركبة النيلية جولدن جيم بمنطقة الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب غرقها، وتشكيل لجنة فنية لفحص المركب، وتحديد أسباب الغرق، كما استدعت عدد من العاملين والمسئولين بالمركب لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشف شاهد عيان تفاصيل الحادث، وأكد أنه في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس حصل انقلاب جزئي، وميل للمركبة النيلية جولدن جيم، وهو ما تسبب فى تهشم الجزء الأكبر لها وحدث خسائر فى الأدوات والأجهزة الرياضية الموجودة داخل الجيم بالمركبة.

وأوضح شاهد العيان أن العائمة النيلية جولدن جيم لم يكن بها أي من العاملين أو المشرفين بها أثناء وقوع الحادث، حيث غادر الجميل العائمة النيلية قبل الحادث بساعات، موضحاً أن الخسائر أصبحت كبيرة جداً للجيم داخل العائمة مضيفاً أن السبب الرئيسى في الحادث هو ثقل المعدات الرياضية على المركب.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق عائمة بكورنيش النيل بمنطقة الدقي.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرس إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وفرضت قوات الشرطة بقسم الدقي كردونا أمنيا.

وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة مسؤولي العائمة انتشالها بعد أن غمرت المياه الطابق الأول في وقت سابق، ازداد الوضع سوء ليصف مصدر المشهد "العوامة مالت على جنبها.

كما كشفت التحريات انهيار الطابق الثالث من باخرة نيلية بالدقى بعد قيام عمال بإجراء اصلاحات بها ودلت التحريات أن الباخرة سبق وأن تعرضت العام الماضى لحادث غرق منها الطابق الأول، وتم انتشالها واليوم كان عمال يقومون بأعمال إصلاح وبعد انصرافهم انهار الطابق الثالث.

وانتقل اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بعد تلقيه إخطارا من اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، مفادة تلقية بلاغا بوقوع حادث بأحد البواخر النيلية بالقرب من السفارة السعودية بالدقى، ولم تسفر الواقعة عن خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.