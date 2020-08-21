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العلمين الجديدة تزين الساحل الشمالى.. افتتاح سينما سيارات وتطور مستمر للخدمات.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:19 م
العلمين الجديدة تزين الساحل الشمالى.. افتتاح سينما سيارات وتطور مستمر للخدمات.. صور سينما السيارات في مدينة العلمين الجديدة
كتب آسر أحمد

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يواصل القائمون على تصميم وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي تنفيذ تحديات وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انشاء مدينة عالمية على أرض مصرية في وقت قياسي، لتنافس المدن العملاقة في جميع انحاء العالم.

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وتشهد مدينة العلمين الجديدة تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بعد ان تم افتتاح بعض الخدمات الحيوية في المدينة مثل تواجد هايبر ماركت ومجمع سينمات وفنادق كريستال أن وشواطئ على أعلى مستوي من الرفاهية وبنوك عالمية، بالإضافة إلى وجود سينما خاصة بالسيارات الجديدة، بإشراف مستمر على مدار الساعة من اللواء محمد امين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية، لتنفيذ توجيهات الرئيس باكتمال تصميم المدينة على المعايير العالمية.

وبدأت مدينة العلمين الجديدة في استقبال عدد كبير من المواطنين في سينما السيارات التي تم افتتاحها مؤخراً داخل المدينة، والتي تتمركز في وسط المدينة ويمكن لرواد السينما بمشاهدة الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب التي تتميز بها المدينة.

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وتعد سينما السيارات أحد أبرز الخدمات الجديدة في استقطاب أكبر عدد من السائحين خلال الفترة الأخيرة، وتم افتتاحها في عدد كبير من دول العالم مثل تواجدها مؤخراً في مدينة دبي بالأمارات العربية المتحدة.

وعلى طول الساحل الشمالي إضافة ناطحات السحاب في مدينة العلمين الجديدة طابع مميز للشواطئ التي تطل على البحر المتوسط، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحول الشواطئ الى منظر عالمي في رؤية المدينة الجديدة التي ستصبح مركز لاستقطاب عدد كبير من السائحين داخليا وخارجياً.

 


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