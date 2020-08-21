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الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة بالمساجد

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:58 م
الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة بالمساجد الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا بالمساجد
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإرشادات الوقائية للوقاية من كوفيد19 داخل المساجد والتى جاء أهمها المحافظة علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتوفير الماء والصابون الخاص بالنظافة، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
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صلاة الجمعة

فتح المساجد لصلاة الجمعة

صلاة الجمعة في مصر

موعد صلاة الجمعة

صلاة الجمعة بالمساجد

وزارة الصحة

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