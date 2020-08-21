الشمس تتعامد على مذبح العذراء بكنيسة ميت غمر أثناء القداس الإلهي

كتب مايكل فارس

صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد ما رجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعامدت الشمس، أثناء القداس على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء، حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي، عيد الملاك ميخائيل 11 بؤونه / 19يونيو على مذبح الملاك القبلي، عيد الشهيد مارجرجس في 16أبيب / 23 يوليو، ذكرى نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15، على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي، والتعامد الثالث فى عيد السيدة العذراء في 16 مسرى / 21 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.



تعامد الشمس على مذبح السيدة العذراء

وتعد كنيسة مارجرجرس بصهرجت الكبرى، ضمن أهم الكنائس الأثرية، التى شيدت منذ القرن الرابع الميلادى، حيث صممت بأسلوب هندسى خاص بحيث يسمح بتعامد الشمس على المذبح بالكنيسة فى ثلاث مناسبات منها عيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل فى اليوم 12 بؤونه، والموافق 19 يونيو، كما يوجد مذبحين آخرين للعذراء مريم، يحظيان بنفس ظاهرة تعامد الشمس، وهما مذبح مارجرجس الذى تتجسد فيه الظاهرة فى يوم 23 يوليو، بينما تتعامد الشمس على المذبح الثانى مرة واحدة من كل عام فى 21 أغسطس، فى ذات اليوم الذى يوافق عيد وصول جسد الشهيد العظيم مارجرجس إلى مصر، حيث توجد فتحة فى القبة فوق المذبح تظهر منها أشعة الشمس العمودية على المذبح.

وقال الأنبا صليب أسقف ميت غمرودقادوس، فى تصريحات سابقة، إن تكرار ظاهرة تعامد الشمس بكنيسة صهرجت الكبرى على مذابح الكنيسة الثلاثة على الترتيب فى مناسبات ثلاث هى عيد الملاك (12 بؤونه) وعيد الشهيد مار جرجس (16 أبيب) وعيد السيدة العذراء (16 مسرى)، وأدى صلاة القداس الإلهى نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمشاركة القس يوحنا عطا راعى الكنيسة.