السجن مدى الحياة لـ"أبو موتة كاليفورنيا".. 13 جريمة قتل و51 اغتصاب و120 سطو

كتب محمد جمال

" أبو موتة كاليفورنيا".. قضت محكمة بولاية كاليفورنيا على المعروف بقاتل الولاية الذهبى بالسجن مدى الحياة بعد ارتكابة سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، والتى لجأت فى حل لغزها السلطات الأمريكية لأول مرة لعلم الأنساب لتحديد ومعرفة المتهم.

وسُجن جوزيف جيمس دي أنجيلو ضابط سابق، 74 عامًا ، مدى الحياة يوم الجمعة بعد أربعة أيام من جلسات الاستماع التى واجهه خلالها ضحاياه أو أفراد أسرهم في جلسة علنية والذى جلس بصمت على كرسيه المتحرك طوال المحاكمة ، والتى اعتذر فيها للمرة الأولى ونزع قناعه قبل أن يعتذر لضحاياه وعائلاتهم اليوم الجمعة.

ويأتى الحكم على جوزيف بالسجن مدى الحياة بعد أن أقر بالذنب فى 13 جريمة قتل و 13 تهمة متعلقة بالاغتصاب بين عامي 1975 و 1986، كما اعترف بارتكاب 161 جريمة أخرى - كثير منها اغتصاب - لا يمكن اتهامه بارتكابها لأنها وقعت خارج نطاق التقادم، ووصف المدعون سلسلة الجرائم التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان بأنها "مذهلة" ، حيث شملت 87 ضحية في 53 مسرحًا منفصلًا للجرائم في 11 مقاطعة في كاليفورنيا.



جيمس فى المحكمة

ابتكر المحققون طريقة جديدة لتتبع الحمض النووي تتضمن بناء شجرة عائلة من مواقع الأنساب المتاحة للجمهور لتضييق قائمة المشتبه بهم، لتحديد هويته واعتقاله أخيرًا في عام 2018، وقام العلماء بربط ما يقرب من 40 عامًا من الحمض النووي من مسرح الجريمة ليتوصلوا إلى المجرم.

وقالت أحد الضحايا "ربما كنت أحد ضحاياك يا دي أنجيلو ، لكن هل تعرف ماذا؟ الآن أنا ناجٍ. ... نعم ، أيها الشرير لقد حولت ألمى إلى قوة "ربعي ، كوني مسيحى، أريد أن أقول لك يرحم الله روحك ولكن ثلاثة أرباع آخرين يريدون أن يقولوا لك فقط "فلتتعفن فى الجحيم ". ووجهت المحكمة "للسفاح الذهبي” تهم باقتراف أكثر من 13 جريمة قتل و51 جريمة اغتصاب وأكثر من 120 عملية سطو، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، وترويع الناس من شمال إلى جنوب كاليفورنيا، دون أن يتم القبض عليه لنحو 40 عاما