اليوم السابع
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الذهب السعودى ينخفض اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ231.32 ريال

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:25 م
الذهب السعودى ينخفض اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ231.32 ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

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انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 21-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 231.32 ريال مقابل 233.39 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  231.32 ريال  بما يعادل  61.67$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  212.05 ريال  بما يعادل  56.53$

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 202.41 ريال  بما يعادل  53.96$

سعر الذهب عيار 18  

بنحو  173.49 ريال  بما يعادل  46.25$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  134.94 ريال  بما يعادل  35.98$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  115.66 ريال   بما يعادل  30.84$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,194 ريال  بما يعادل  1,918$

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,619 ريال   بما يعادل   431.71$

سعر كيلو الذهب

بنحو 231,321 ريال  بما يعادل 61,672$
 
 
تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.
 
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.

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