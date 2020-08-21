الخارجية الألمانية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب رامى محيى الدين

رحبت الخارجية الألمانية "بشكل حار" بإعلان وقف النار فى ليبيا، وقالت إن إعلان وقف النار في ليبيا تطور مهم باتجاه الحل، وعلى اللجنة 5 + 5 تنفيذ إعلان وقف النار، مشيرة إلى أن رفع الحظر النفطى سيعطي الليبيين أملا جديدا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا قد أكد أن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف باشاغا فى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسى جاد يؤدى إلى تسوية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة.

وعلقت بلومبرج على وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه اليوم الجمعة، وقالت إنه يثير آمالا بإنهاء حروب الوكالة التى تشهدها ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبى الخارجى.

وقال السراج فى بيان إنه "لايمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولى".

ودعا رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح لوقف إطلاق النار أيضا، وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن هذين الإعلانيين جاء فى ظل مخاوف من تصعيد فى الصراع المستمر منذ أكثر من 9 سنوات، وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية أيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى مارس الماضى.