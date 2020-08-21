اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 411 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:32 م
الجزائر تسجل 411 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا كورونا في الجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" المستجد بالجزائر، جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 40 ألفًا و258 مصابًا، و1411 حالة وفاة.


وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 411 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 28 ألفًا و281 حالة.


وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 41 مريضًا بالعناية المركزة.


وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.


الإصابات بكورونا في الجزائر

الجزائر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة