اليوم السابع
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التضامن تؤكد استمرار ورش تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بمشروع "مودة"

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:00 م
التضامن تؤكد استمرار ورش تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بمشروع "مودة" نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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يواصل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن فى تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج فى مرحلة الخطوبة اللآئى يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية فى محافظات (الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم) .

 

وكانت راندا فارس، مدير مشروع " مودة"  قد اكدت ، ان الدورات التدريبية تستهدف 200 فتاة وشاب فى مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية ، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبى للمشروع والذى ينقسم إلى عدة محاور وهى :

 

الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية .

 

الجوانب الصحية فى الحياة الأسرية.

 

معايير اختيار شريك الحياة .

 

الجوانب الشرعية فى الحياة الأسرية.

 

 


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