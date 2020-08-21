التصريح بدفن ضابط وأمين شرطة لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بطريق الكريمات

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ضابط وأمين شرطة وسائق لقوا مصرعهم فى حادث تصادم أتوبيس ركاب بطريق الكريمات فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث، واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس ، الى أقوال عدد من ركاب أتوبيس ، الذى دهس ضابط وأمين شرطة، وسائق توك توك، بطريق الكريمات بالصف ، وأكد الركاب أنهم فوجئوا بانحراف قائد الأتوببس الذى يستقلونه، عن الطريق وحدوث حالة من الارتباك، ثم اصطدامه بالضحايا ، كما تسبب الحادث فى إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة.

تلقى العميد أحمد الوتيدى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الكريمات بالصف ، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال مرور" الرائد كريم محروس"،وبصحبته قوة أمنية، توقف لفحص قائد توك توك ، متوقف بجانب الطريق، وخلال عملية الفحص اصطدم بهم أتوبيس محمل بالركاب، ما أسفر عن مصرع الضابط، وأمين شرطة، "إبراهيم شعبان " وسائق التوك توك " سعيد محمود " وتم ضبط قائد الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للأتوبيس الذى تسبب فى الحادث، بالإضافة لمعاينة التوك توك الخاص بالضحية، وتم إعداد تقريربالحادث، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث، وأنه خلال فحص الضابط وأمين الشرطة لقائد التوك توك، بعد ملاحظته التوقف بجانب الطريق، اصطدم بهم أتوبيس، وذكر قائد الأتوبس فى التحقيقات أنه حاول تفادى سيارة أمامه، فانحرف إلى جانب الطريق، ليصطدم بالضابط وأمين الشرطة، ما أسفر عن مصرعهما، كما لقى سائق التوك توك مصرعه، وأضاف أنه كان في طريقه لتوصيل عدد من الركاب إلى إحدى المحافظات عبر طريق الكريمات..