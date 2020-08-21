اليوم السابع
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التحقيق مع طرفي مشاجرة بالاسكندرية تسببت في اشتعال نيران بمواطن

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:09 م
التحقيق مع طرفي مشاجرة بالاسكندرية تسببت في اشتعال نيران بمواطن حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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حققت أجهزة الأمن مع مجموعة أشخاص بالإسكندرية تم ضطبهم عقب تشاجرهم، مما أسفر عن اشتعال النيران بأحدهم، حيث تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص نتج عنها إشتعال النيران بأحدهم.

وبالفحص تبين أن أحداث تلك الواقعة تعود لـ 4 يوليو الماضى حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة بمحافظة الإسكندرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 


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