البرلمان العربى يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا ويدعو لحوار سياسى شامل

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى الأراضى الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية فى دولة ليبيا.
ودعا رئيس البرلمان العرب، فى بيان، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسئوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أى اعتبار من خلال حوار سياسى شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبى من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
وأعرب رئيس البرلمان العربى عن دعم البرلمان العربى التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع فى ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبى فى الشأن الليبي.
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