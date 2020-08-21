البرلمان العربى يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا ويدعو لحوار سياسى شامل

كتب محمد تهامى زكى

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى الأراضى الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية فى دولة ليبيا.

ودعا رئيس البرلمان العرب، فى بيان، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسئوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أى اعتبار من خلال حوار سياسى شامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبى من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن نجاح هذا الحوار يتطلب وجود إرادة سياسية وطنية لدى الأطراف الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية الليبية والتى تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب الليبى الشقيق، فضلاً عن ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة واستعادة سلطة الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب الليبى .

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن دعم البرلمان العربى التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع فى ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبى فى الشأن الليبي.