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الأمم المتحدة فى مالى تلتقى الرئيس كيتا وأنباء عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:27 م
الأمم المتحدة فى مالى تلتقى الرئيس كيتا وأنباء عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد الرئيس المالى بوبكر كيتا
كتبت - هند المغربي

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، أن عددا من أعضائها التقوا الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وشخصيات أخرى رهن الاحتجاز لدى المجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالى، ووفقا لصحيفة عين الاماراتيه كشف مسؤول باللجنة العسكرية عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: " توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومعتقلين آخرين".

من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس : "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المالية والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.

وطالبت دول جوار مالي بـ"عودة" الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب، وقررت إرسال وفد "فورا" إلى باماكو.

 

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