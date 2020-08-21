الأمم المتحدة تدعو لاحترام سيادة القانون فى مالى والإفراج عن الرئيس كيتا

كتبت - هند المغربي

أفاد تقرير قوات حفظ السلام في مالي أن الوضع الأمني ​​في باماكو لا يزال هادئًا نسبيًا، دون وقوع حوادث أمنية كبيرة. بينما ظلت البنوك والشركات الكبيرة مغلقة، فيما أعيد فتح معظم المتاجر والأسواق المحلية. وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك " نكرر دعوتنا لنبذ العنف واحترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع الماليين، بمن فيهم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. كما نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن الرئيس كيتا وأعضاء حكومته. يجب استعادة النظام الدستوري والديمقراطي في أسرع وقت ممكن.

وأشار دوجاريك " لا تزال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) ملتزمة التزامًا عميقًا بتنفيذ ولايتها لدعم عملية السلام في مالي والشعب المالي.

ولفت الى انه " في هذا الصدد ، تؤكد البعثة على الحاجة إلى حرية الحركة الكاملة للسماح للأمم المتحدة بتنفيذ ولايتها ، لضمان تناوب الأفراد النظاميين ، وكذلك الإجلاء الطبي على وجه الخصوص. الآن ، مع استمرار عملنا .