اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة القمة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 02:32 م
"الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة القمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال في التعليق على المباراة وتحليل أحداثها، مؤكدا  حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن من الجماهير.
 
وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية، ونشرها بين الجميع، مشيرا إلى أنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة، وأنه سوف ينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.
 
وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المباراة، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين، موضحا أنه وفقاً لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية، حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة.
 

المجلس الأعلى للاعلام

كرم جبر

اخبار مصر

مباراة الأهلى و الزمالك

الأعلى للاعلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة