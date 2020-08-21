"الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة القمة

كتب محمد السيد

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال في التعليق على المباراة وتحليل أحداثها، مؤكدا حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن من الجماهير.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية، ونشرها بين الجميع، مشيرا إلى أنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة، وأنه سوف ينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.

وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المباراة، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين، موضحا أنه وفقاً لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية، حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة.