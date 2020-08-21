اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:24 م
الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية الرئيس السيسى والملك عبد الله
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يدعو إلى قمة ثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان الأسبوع المقبل .

وذكرت الوكالة، أن القمة التي تعقد للمرة الثالثة، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

 

 


الأردن

قمة مع مصر والعراق

العراق

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة