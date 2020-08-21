اليوم السابع
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استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:35 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020 الدولار
كتبت : سماح حمدى

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استقرار سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-8-2020، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، وعلي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس. 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.88 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.88 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.89 جنيه للشراء.
 
15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.89 جنيه للشراء.
 
15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.88 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.88 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع.
 
وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.
 
وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.
 
وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء الموافق 20-8-2020، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ .

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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