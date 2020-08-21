وقبل رئيس الوزرء الأيرلندي، مايكل مارتن - بحسب بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة استقالة الوزير، موضحًا "كان حضور كاليري لتلك الفعالية خطأ كما كان خطأ في التقدير من جانبه"، وأشار مارتن إلى أن "الأشخاص في جميع أنحاء البلاد قد قدموا تضحيات شخصية صعبة للغاية في حياتهم الأسرية وفي أعمالهم من أجل الإمتثال للوائح مكافحة كوفيد-19".



ويواجه العديد من السياسيين الأيرلنديين الذين حضروا مأدبة العشاء ضغوطًا متزايدة لتقديم استقالاتهم من مناصبهم وسط ضجة عامة تشهدها البلاد اليوم، وكان كاليري قد طالب - خلال مقابلة أجراها في إحدى المحطات الإذاعية المحلية يوم الفعالية - شعب أيرلندا بتقليل الاتصالات الاجتماعية، مصرًا على حقيقة أن "الجميع لديه دور ليؤديه بشأن ذلك الصدد".

وشددت جمهورية أيرلندا القيود المهمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بصورة بالغة خلال الأسبوع الجاري بعد ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في البلاد.