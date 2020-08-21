وأضافت أن الركاب وجدوا صعوبة في معرفة نتائج اختباراتهم أو في تلقي إخطار بدء الحجر الصحي المنزلي مما أدى إلى تكدس واسع.. مشيرة إلى صعوبة إجراء اختبارات سريعة للعائدين حيث يحتاج كل مختبر حاليًا إلى 48 ساعة على الأقل لتحديد النتيجة بدقة، يشار إلى أن النمسا طبقت مؤخرا تحذير سفر إلى كرواتيا كما تطبق اعتبارا من الاثنين المقبل تحذيرا مماثلا من السفر إلى جزر البليار الإسبانية.. كما قامت دول أوروبية مثل النرويج وفنلندا بحظر السفر إلى النمسا بعد ارتفاع مستوى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.