إيطاليا ترحب بمبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب فاطمة شوقى- مصطفى عنبر

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، ببياني حكومة الوفاق في طرابلس ورئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.

وأعربت الخارجية الإيطالية فى بيان عن أملها فى أن تشهد التطورات الأخيرة الناتجة عن بيانى المجلس الرئاسى ومجلس النواب بشأن استئناف إنتاج النفط في ليبيا تنفيذًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة الناتجة عن بياني المجلس الرئاسي ومجلس النواب خطوة جريئة ومهمة نحو استقرار ليبيا .

ونوهت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الجمعة، بالدعم الايطالي "المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي".

وقالت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رحب بشدة ببيانات مجلس الرئاسة ومجلس النواب الليبى عن وقف اطلاق النار وكتب فى تغردية "نهاية العمليات العسكرية فى جميع أنحاء الاراضى الليبية ..انها خطوة مهمة لاعادة الاستقرار فى البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر من أولى الدول التى كانت تسعى للتوصل لحل سلمى فى الأزمة الليبية.

وبشان التصريحات الاخيرة حول استئناف إنتاج النفط ، أعربت ايطاليا عن "الامل في تطبيقها بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة الى ان “هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".

وخلصت مذكرة الخارجية الايطالية الى التشديد على أن "إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفق وعن مجلس النواب".

وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار. تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية.

وأكد عقيلة صالح، فى بيان، على أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أى تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهى بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".