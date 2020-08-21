إغلاق المحكمة الفيدرالية فى بورتلاند بعد تهديدات بالتفجير

كتبت: نهال أبو السعود

أغلقت المحكمة الفيدرالية فى بورتلاند اليوم الجمعة، بعد أن هدد شخص بتفجير سيارة مليئة بالقنابل في مبنى فيدرالي وفقًا لتقرير نيويورك بوست. وتم إغلاق محكمة مارك أو. هاتفيلد الفيدرالية - التي أصبحت نقطة محورية وطنية بعد أن أرسل الرئيس ترامب عملاء وزارة الأمن الداخلي لحراستها بعد أن تلقى المسؤولون الفيدراليون تهديدات.

وذكرت الصحيفة أنه تم إغلاق محكمة فيدرالية أخرى قريبة بسبب وجود تهديد بالعنف في المنطقة، وقال مصدر مطلع على الحادث إنه لم يتضح أى مبنى فيدرالي كان هدفًا للقصف المحتمل. ووفقا للتقرير واجه المتظاهرون الذين احتجوا على وحشية الشرطة في المدينة لمدة 85 يومًا متتاليًا ضباطًا اتحاديين قاموا بإلقاء الغاز المسيل للدموع بعد أن نشر ترامب قوات في الموقع لحماية المدينة من الفوضويين والمحرضين.

وفي وقت سابق، أضرم محتجون النار في مبنى حكومي آخر بالمدينة الأمريكية ورشقوه بالحجارة وهشموا نوافذه مما دفع الشرطة لإعلان حدوث شغب بعد أسبوعين من احتجاجات مناهضة للعنصرية كانت سلمية في معظمها.

وقالت وسائل إعلام إن المحتجين أضرموا النار في صناديق قمامة، الثلاثاء الماضى، وشوهدت النيران داخل المبنى. وكشف مقطع بثه التليفزيون أشخاصا يرشقون المبنى بالحجارة وحطاما مشتعلا في الشارع.