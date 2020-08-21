إعلام تركيا يتراجع عن خطط الديكتاتور ويؤيد وقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

تراجعت وسائل الإعلام التركية عن مخططات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، ورحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن الجيش الليبى أعلن ترحيبه بالدعوة لوقف إطلاق النار فى ليبيا. وأوضحت أن آمر غرفة عمليات سرت والجفرة أصدر بيانا بذلك.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".كشف الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" والذى فضح الدور التخريبي الذي تلعبه قطر والمتمثل في دعم التطرف والإرهاب، قضية استخدم النظام القطرى مؤسسات خيرية والاستعانة بها في بسط مخططاتها التدميرية، ويروى الفيلم فى الدقائق الأولى كيف نشرت أكبر مؤسسة قطرية داعمة للإرهاب، فى الدوحة صناديق داخل الامارة لتتلقى الدعم النقدى أو الإلكترونى لدعم الارهاب بحجة العمل الانسانى.