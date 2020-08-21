إصابة 4 من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن المنظمة تلقت تقريرا عن تعرض قافلة تابعة لبعثة حفظ السلام في مالى لانفجار بالقرب من جاو، ما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد حفظ السلام.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اعلنت اليوم الجمعة، أن عددا من أعضائها التقوا الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وشخصيات أخرى رهن الاحتجاز لدى المجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالى، ووفقا لصحيفة عين الإماراتيه كشف مسؤول باللجنة العسكرية عن إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر: " توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومعتقلين آخرين".

من جهته، قال مسؤول في المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس : "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المالية والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.

وطالبت دول جوار مالي بـ"عودة" الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب، وقررت إرسال وفد "فورا" إلى باماكو.