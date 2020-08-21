إصابة 3 أطفال بتسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية حاجر بنى سليمان، التابعة لمركز بنى سويف، اليوم الجمعة، واقعة تسمم ثلاث أطفال عقب تناولهم طعام فاسد، بقرية حاجر بنى سليمان التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "سمير.ع.ا" 18 سنة، "إسلام.م.س" 5 سنوات، "هاجر.م.س" سنتين وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بنى سليمان وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام وتم إجراء كافة الفحوصات والاسعافات الأولية اللازمة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حول الواقعة.