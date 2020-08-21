اليوم السابع
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إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بمدينة بنى سويف

الجمعة، 21 أغسطس 2020 08:39 م
إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بمدينة بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق الأزهرى بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقع، وتبين أن المصابين وهم صباح .ه.ك 35 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، روماني .ع.و، 15 سنة، مصاباً بجروح وسجحات بالجسم، نجوى .و.ك 37 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر شمال المحافظة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

 


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