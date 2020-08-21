أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يبدأ من 9100 والأسمنت 580 من المصنع

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 21-8-2020 استقرارا فى السوق المحلي، وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث سجل الحديد 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750 جنيهاً.

واستقرت أسعار الأسمنت عند 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيهاً للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيهاً، والطوب بين 750-950 جنيهاً للألف طوبة.

والجدير بالذكر أن ارتفعت صادرات عدد من منتجات مواد البناء فى النصف الأول من العام الجارى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 ، حيث شهدت 3 قطاعات الأكثر ارتفاعا دون غيرها من مواد البناء ومنها قطاع المواد المحجرية والمعدنية وشهد زيادة فى الصادرات بنحو 13% لتسجل 164 مليون دولار فى مقابل 145 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

ووفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت اليوم السابع على نسخه منه جاء ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 130 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنمو 58% .

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 107.2% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 1.707 مليار دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

وأكد التقرير ،على إن إجمالى صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 % بنحو 775 مليون دولار لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.