أسعار الذهب اليوم تهبط 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة خمسة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 855 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 732.85 جنيه

عيار 21: 855 جنيها

عيار 24 : 977.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6840 جنيه

السعر العالمي : 1932 دولار

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوط صباح أمس الخميس بقيمة 10 جنيهات وهذا الهبوط في أسعار الذهب علي المستوي المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب إلي 1930 دولارا نتيجة موجة بيع المعدن النفيس بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

أسعار الذهب عاودت للصعود في مصر ، نتيجة ارتفاع أوقية الذهب إلي 1944 دولارا مقارنة ب 1930 دولارا صباحا.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وتعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية أمس الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.