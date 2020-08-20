علماء ألمان يفكون شفرة شكل الهيكل السطحى لفيروس كورونا

كتبت هند عادل

قام باحثون من معهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية في ألمانيا بتقييم البنية السطحية لفيروس كورونا الجديد ووجدوا أن بروتين السنبلة (S) بالكامل ، والذي يمكّنه من دخول الخلايا المضيفة لجسم الانسان مغطى بالسلاسل من جزيئات تشبه السكر تسمى الجليكانات، وفقًا للدراسة قد تساعد تلك النتائج في تطوير لقاحات وعلاجات جديدة ضد كورونا.

ووفقا لتقرير timenownewsأشارت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Science ، إلى أن الجزء الكروي من بروتين السنبلة ، الذي يحتوي على الآلات اللازمة لدمج الفيروس مع الخلايا المضيفة ، متصل بساق مرن تخلق الجزيئات الشبيهة بالسكر الموجودة على سطح فيروس كورونا الجديد "نوعًا من الغلاف الواقي" الذي يخفيه عن الأجسام المضادة المعادلة للمضيف ، باستخدام تقنيات الفحص المجهري فائقة الدقة.

وفقًا للباحثين ، فإن نتائج الدراسة حول الساق ، والتي تثبت الجزء الكروي من بروتين السنبلة على سطح الفيروس ، جديدة، حددوا ثلاثة مفاصل في بروتين السنبلة الورك والركبة والكاحل التي تمنح الساق مرونته.

قال مؤلف الدراسة المشارك جيرهارد هامر من معهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية: "كان من المتوقع أن تكون الساق صلبة للغاية ، ولكن في نماذج الكمبيوتر الخاصة بنا وفي الصور الفعلية ، اكتشفنا أن السيقان مرنة للغاية".

أوضحت Jacomine Krijnse Locker ، وهي مؤلفة مشاركة أخرى في الدراسة: "مثل البالون على الخيط ، يبدو أن المسامير تتحرك على سطح الفيروس ، وبالتالي فهي قادرة على البحث عن المستقبل للالتحام بالخلية المستهدفة".

في حين أن هذه المسامير على سطح الفيروس تستهدفها الأجسام المضادة لجهاز المناعة لمنع العدوى ، قال العلماء إن البروتين بأكمله ، بما في ذلك الساق ، مغطى بسلاسل من الجليكان.

يعتقد العلماء أن النتائج تقدم رؤى قيمة يمكن استخدامها لتطوير لقاحات وعلاجات لعلاج المرضى المصابين.