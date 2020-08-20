صحيفة هندية: واحد من كل أربعة هنود قد يكون مصابًا بفيروس كورونا

كتبت هند عادل

أظهر تحليل لـ 270 ألف اختبار للأجسام المضادة في جميع أنحاء الهند وجود أجسام مضادة في 26٪ في المتوسط ​​من الأشخاص ، مما يشير إلى أنهم تعرضوا بالفعل لفيروس كورونا، وأعلن رئيس المختبر الذى اجرى الاختبار أن واحدا من كل أربعة هنود قد يكون مصابًا بفيروس كورونا الجديد وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وقال الدكتور A Velumani إن تحليل 270 ألف اختبار للأجسام المضادة في جميع أنحاء الهند أظهر وجود أجسام مضادة في متوسط ​​26٪ من الأشخاص، مما يشير إلى أنهم تعرضوا بالفعل لفيروس كورونا.

مضيفا أن "هذه نسبة أعلى بكثير مما توقعنا وجود الأجسام المضادة موحد في جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال."

ووفقا للتقرير تتماشى نتائج الاختبارات مع الدراسات الاستقصائية الحكومية التي أجريت في مدن هندية مثل مومباي ، والتي أظهرت أن 57 % من السكان في مناطقها الفقيرة المزدحمة قد تعرضوا لفيروس كورونا.

يوجد في الهند حاليًا ما مجموعه 2.8 مليون حالة ، وهي الثالثة فقط بعد البرازيل والولايات المتحدة على مستوى العالم، لكن المرضى النشطين أقل من ربع إجمالي عدد الحالات ، وفقًا لأرقام وزارة الصحة.