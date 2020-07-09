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وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية بالغربية ويوضح للطلاب أرقام غرفة العمليات للشكاوى

الخميس، 09 يوليه 2020 01:17 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية بالغربية ويوضح للطلاب أرقام غرفة العمليات للشكاوى امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، صباح اليوم الخميس، لجان بنين توكل النموذجى وبنين قطور وفتيات سملا وصرد والزهراء والعتوة وكفر أبوجندي، التابعين لمنطقة الغربية الأزهرية فى ثامن أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الإستاتيكا. 
 
وحرص وكيل الأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر على الحضور قبل بدء الامتحان، حيث تابعا الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.
 
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.
 
كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 
 
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
 
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