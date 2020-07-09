وزير الزراعة ورئيسى المحكمة العليا والقضاء الإدارى يؤدون القسم فى سلطنة عمان

كتب وكالات

قالت وكالة الأنباء الرسمية فى سلطنة عمان، قد أدى قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق المعظم بقصر البركة العامر صباح اليوم كـلٌ من:

الدكتور / سعود بن حمود بن أحمد الحبسى وزير الزراعة والثروة السمكية.

السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدى رئيس المحكمة العليا.

المستشار الشيخ / المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثى رئيس محكمة القضاء الإداري.

من ناحية أخرى، تنفيذاً لما أقرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بسلطنة عمان، أعلن جهاز الضرائب العمانى عن مجموعة من التسهيلات والحوافز المتعلقة بالضرائب المستحقة خلال العام الجاري بحسب صحيفة عمان.

وتتضمن تعليق سريان الضريبة الإضافية المترتبة على عدم الوفاء بضريبة الدخل المستحقة الواجبة السداد عن السنة الضريبية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ لمدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر 2020م، ويمتد الميعاد المحدد سابقًا بالنسبة للحالات التي تنتهي سنتها المالية في تاريخ لاحق لتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ لمدة أقصاها (9) أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

كما تتضمن التسهيلات وقف سريان الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات والحسابات عن السنة الضريبية 2019م ولمدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر 2020م، ووقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة عن الضرائب الأصلية الواجبة السداد عن السنوات السابقة على سنة 2019م خلال الفترة من الأول من يناير 2020م وحتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.

كما تم السماح بسداد الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية 2019م على أقساط، والسماح بإعادة جدولة أقساط سداد الضريبة عن السنوات الضريبية السابقة التي سبقت الموافقة على سدادها مقسطة بحسب الظروف التي يعرضها الخاضع للضريبة، مع إمكانية وقف سريان الضريبة الإضافية المستحقة في الحالتين، مع فتح باب تقديم طلبات تأجيل سداد الضريبة المتنازع عليها في مرحلة الاعتراض لحين الفصل فيه.