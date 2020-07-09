وزير الزراعة: طفرة فى إنشاء المزارع المصرية فى إفريقيا خلال 6 سنوات

كتب عز النوبى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلى داخل مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونجحت مصر في تعميق التعاون الزراعى مع الدول الإفريقية وعودتها لدورها الريادى وخاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث حمل الرئيس السيسى على عاتقه مشكلات أفريقيا والسعي لحلها لذلك كان التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الافريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الإفريقية وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الإفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الستة الماضية.

وأضاف "القصير"، أن المزارع المصرية في كل من أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر تعمل بالفعل وهناك مزارع جاري تنفيذها في الجزائر وأيضا في إريتريا خاصة بعد الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الاريتري للقاهرة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم تمهيدا لاستكمال الاجراءات التنفيذية لإنشاء مزارع في كل من تنزانيا ومالاوي وزيمبابوي وجنوب السودان بالإضافة إلى انه تم تجديد ترخيص المزرعة المشتركة للانتاج النباتى بالسودان فى عام 2019 والاعداد للتعاون مع الجانب السوداني فى مجال انتاج التقاوى للمحاصيل الحقلية.

وقال وزير الزراعة بان المزارع المشتركة استهدفت انتاج المحاصيل الحقلية والاعلاف والإنتاج الحيواني وإنتاج التقاوي والخضر والزراعات المحمية (الصوب) ، كما شملت تنظيم دورات تدريبية داخل وزارة الزراعة والمراكز البحثية للمبعوثين الافارقة ، مضيفا أن التعاون مستمر مع الأشقاء الأفارقة في اطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعميق العلاقات المصرية الإفريقية في جميع المجالات ومن أهمها المجال الزراعي.