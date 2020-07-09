اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسى ينفى انحياز بلاده لأى طرف في ليبيا

الخميس، 09 يوليه 2020 12:28 ص
وزير الخارجية الفرنسى ينفى انحياز بلاده لأى طرف في ليبيا وزير خارجية فرنسا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، انحياز بلاده لأي طرف في ليبيا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قال أمس الأربعاء، إن النزاع الجاري في ليبيا دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك وصول معدات عسكرية متطورة وانخراط عدد من قوات المرتزقة في القتال.

 
وأشار جوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن اجتماع عبر الدوائر المغلقة ،فيديو كونفرانس، حول ليبيا، نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أن "الوقت لم يعد في صالحنا في ليبيا"، مشددا على أنه يجب اغتنام كل الفرص المتاحة لإنهاء الجمود السياسى.
 
وأضاف أن جهود خفض التصعيد فى ليبيا، بما في ذلك تحديد منطقة محتملة منزوعة السلاح، جاري العمل عليها من قبل مهمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل تفاوضي وإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن مهمة الأمم المتحدة مستمرة في كافة الأراضي الليبية رغم الظروف الصعبة.
 
ونوه جوتيريس، إلى أن تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا سيسهل جهود وعمل المهمة الأممية، مشيرا إلى اعتماده على مجلس الأمن في تسريع عملية اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا.

وزير خارجية فرنسا

فرنسا

ليبيا

الازمة الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تحضّ بيروت على الشروع بإصلاحات للحصول على دعم مالى دولى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:57 م

فرنسا: الاتحاد الأوروبى يدعم موقفنا ضد تركيا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:28 م

32 وفاة جديدة بكورونا فى فرنسا والإجمالى يلامس 30 ألفا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 07:21 م

جوتيرش يؤكد خلال جلسة مجلس الأمن انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا.. جنوب أفريقيا: لا حل عسكرى للأزمة الليبية.. فرنسا: تركيا تنقل السلاح إلى طرابلس.. وألمانيا تدعو لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح

الأربعاء، 08 يوليه 2020 07:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة