وزير التعليم يشارك فى ندوة للبنك الدولى عن التعليم للاستفادة من دروس وباء كورونا

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد ندوة البنك الدولي وجامعة هارفارد و OECD عن التعليم في مصر، والدروس المستفادة من مصر أثناء وباء كوفيد - 19: وتطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بعد.

ويستعرض وزير التربية والتعليم، تفاصيل ما قامت به الوزارة خلال مرحلة توقف الدراسة وتوفير بدائل للطلاب للتعلم من منصات إلكترونية واستبدال الامتحانات التقليدية بأبحاث وما يتم بامتحانات الثانوية العامة والشهادة الفنية وكيف تم توفير الحماية للطلاب من وباء كورونا.